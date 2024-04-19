Английские «Манчестер Сити» и «Челси» пристально следят за вингером московского «Локомотива» Сергеем Пиняевым, сообщает HITC.

По информации источника, эти клубы могут использовать свои партнёрские команды, чтобы сдать Пиняева в аренду до того момента, когда ему будет разрешено начать карьеру в английской Премьер-лиге. Также сообщается, что за Пиняевым наблюдали «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Не исключено, что игрока попытается приобрести «Манчестер Юнайтед», который может отдать 19-летнего Пиняева в аренду «Ницце», принадлежащей Ineos, или швейцарскому клубу «Лозанна Спорт».

Сообщается, что, помимо английских клубов, интерес к Пиняеву также проявляют дортмундская «Боруссия», «Вильярреал», «Наполи» и новоиспечённые чемпионы Бундеслиги — леверкузенский «Байер».

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Пиняев попал в список номинантов на награду лучшего молодого игрока года — Golden Boy.