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Маркао: желаю, чтобы «Спартак» завоевал Кубок России

Маркао: желаю, чтобы «Спартак» завоевал Кубок России
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Бывший форвард «Спартака» Маркао признался, что скучает по времени выступлений за московский клуб. Также он передал привет болельщикам красно-белых, а самой команде пожелал добиться успеха в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу.

«Хочется в очередной раз передать привет всем болельщикам «Спартака»! Вы навсегда останетесь в моём сердце. Я скучаю по Москве и тем временам. «Спартаку» желаю побед, у красно-белых потрясающие фанаты, они этого заслуживают. У команды в этом сезоне остались шансы только на победу в Кубке? Если в чемпионате не получилось, тогда желаю, чтобы «Спартак» завоевал хотя бы этот титул», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Напомним, в РПЛ «Спартак» идёт на восьмом месте в турнирной таблице, а в Кубке России команде предстоит сыграть в полуфинале Пути регионов с «Динамо».

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