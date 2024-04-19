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Роман Широков назвал самого сильного и самого слабого тренеров в своей карьере

Роман Широков назвал самого сильного и самого слабого тренеров в своей карьере
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал, кого считает самым сильным и самым слабым тренером в своей карьере. Со знаком плюс он выделил экс-наставника «Зенита» Лучано Спаллетти. В качестве самого слабого специалиста он назвал Мурата Якина, который работал в «Спартаке».

— Кто был вашим самым любимым тренером в карьере?
— Спаллетти, конечно. Я бы не сказал, что другие были плохими. Был один товарищ, которого я даже тренером не считаю. Остальные абсолютно нормальные.

— А кто был самым слабым тренером?
— Якин.

— В чём проявлялась его слабость?
— В его результатах, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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