Пикущак: «Краснодару» пора впервые обыграть «Факел», если хотят бороться за чемпионство

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между чёрно-зелёными и «Факелом».

«Краснодар» должен обыгрывать «Факел», если хочет бороться за чемпионство дальше. В прошлом туре с «Зенитом» команда показала очень хороший первый тайм. Если говорить о том, что «Краснодар» ни разу в истории не обыгрывал «Факел», то бывают неудобные команды. Ещё какие-то факторы на это влияют. Но пора эту серию сегодня прервать.

Мусаев и Ивич — два разных тренера, нет смысла сравнивать их футбол. Мурад играет больше в атаку, а Владимир — прагматичный. Но так как я работал и играл в «Краснодаре», мне ближе футбол Мусаева», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.