Бушманов: «Спартак» нестабилен и труднопредсказуем, «Ростов» имеет больше шансов выиграть

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Ростовом». Игра 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 21 апреля. Матч пройдёт в Ростове-на-Дону на домашнем стадионе «Ростова». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«У «Спартака» и «Ростова» интересные противостояния в последние годы. Эти матчи всегда вызывают повышенный интерес. Тем более Карпин работает в «Ростове», бывший спартаковец. Это тоже добавляет интерес всегда.

«Ростов» показывает зрелищный, качественный футбол. Я бы даже сказал, один из лучших в стране в последнее время. «Спартак» нестабилен, труднопредсказуем. Красно-белым будет тяжело обыграть «Ростов». Им стоит поработать над своей игрой, реализацией состава и того потенциала, который есть у них. Судя по состоянию команд, на сегодняшний день «Ростов» имеет больше шансов выиграть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.