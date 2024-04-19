Канчельскис: а «Барселона» и «Реал» Мадрид не интересуются Пиняевым? Сказочники

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слухи об интересе к вингеру «Локомотива» Сергею Пиняеву со стороны английских «Манчестер Сити» и «Челси».

«А «Барселона» и «Реал» Мадрид не интересуются Пиняевым? Вот сказочники, им нечего делать. А команды «Манчестер Сити» и «Челси» U19 или U18 интересуются? Писать можно всё что угодно. На заборе тоже написано, но это неправда. Я сомневаюсь в том, что Пиняевым интересуются эти команды. В крайнем случае посмотрим, правда это или нет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Пиняев попал в список номинантов на награду лучшему молодому игроку года — Golden Boy.