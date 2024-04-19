«Я играл за «Валенсию», честно!» Форвард «Торпедо» Червяков — о девяти месяцах в Испании

Нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал о девяти месяцах, проведённых в испанской «Валенсии».

«Меня должен был покупать «Кривбасс». Я не верил в то, что я стою $ 10 тыс. В клуб я приехал 23 февраля 2022 года. Со мной уже готовы были подписать контракт. Но чемпионат приостановили и мне предложили улететь в Испанию, а именно в «Валенсию».

Условия были шикарными: натуральные поля, недалеко от них – тренажёрный зал, рядом – столовая и массажный кабинет. И я думаю: «Господи, наверное, это мой рай». Утром тренировка U19: зал, потом поле. Днём тренировка с U17: зал, потом поле. И вечером я ещё сам ходил индивидуально. Так занимался на протяжении девяти месяцев. И это было круто!

Принимал ли участие в официальных матчах? Конечно. За U17 меня не могли заявить, потому что я легионер. А за U19 играл. Но почему-то это нигде даже не светится. Не знаю, с чем связано. Но я играл! Честно (смеётся)! У меня даже форма есть», — приводит слова Червякова пресс-служба клуба на официальном сайте.

19-летний Червяков стал футболистом московского «Торпедо» 4 августа 2023 года, куда он перешёл из португальского клуба «Жил Висенте». Ранее Руслан выступал за академии «Днепра», «Шахтёра» и молодёжную команду «Ингульца». В нынешнем сезоне Червяков принял участие в 11 матчах «Торпедо» в Мелбет Первой лиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.