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Ван Дейк: в последних шести играх сезона АПЛ возможно всё

Ван Дейк: в последних шести играх сезона АПЛ возможно всё
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Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ожидает, что мерсисайдцам удастся добиться успеха в заключительных матчах нынешнего сезона. Напомним, накануне «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч «Аталанте» (дома — 0:3, на выезде — 1:0).

«Мы все вместе, всей командой переживали трудные моменты и раньше. Матч с «Аталантой» был трудным, сложной будет и игра с «Фулхэмом» (в рамках английской Премьер-лиги. — Прим. «Чемпионата»). Все это знают, все несут ответственность за то, чтобы подготовиться к этому матчу должным образом что физически, что морально. Сейчас это наша цель. Мы разочарованы, но времени на переживания нет. Надеюсь, в воскресенье болельщики поддержат нас, они нам очень нужны в последних шести играх сезона, где возможно всё», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 7'    
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