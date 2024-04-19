Ван Дейк: в последних шести играх сезона АПЛ возможно всё

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ожидает, что мерсисайдцам удастся добиться успеха в заключительных матчах нынешнего сезона. Напомним, накануне «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч «Аталанте» (дома — 0:3, на выезде — 1:0).

«Мы все вместе, всей командой переживали трудные моменты и раньше. Матч с «Аталантой» был трудным, сложной будет и игра с «Фулхэмом» (в рамках английской Премьер-лиги. — Прим. «Чемпионата»). Все это знают, все несут ответственность за то, чтобы подготовиться к этому матчу должным образом что физически, что морально. Сейчас это наша цель. Мы разочарованы, но времени на переживания нет. Надеюсь, в воскресенье болельщики поддержат нас, они нам очень нужны в последних шести играх сезона, где возможно всё», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».