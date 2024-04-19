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Орещук: соглашусь с Личкой, максимум «Динамо» — быть в тройке призёров

Орещук: соглашусь с Личкой, максимум «Динамо» — быть в тройке призёров
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о словах тренера московской команды Марцела Лички, заявившего, что бело-голубые потеряли шансы на чемпионский титул.

— Согласны ли с мнением Лички?
— Наверное, в своих турах 9-10 очков не отыгрывают. Думаю, что больше согласен с ним, чем нет.

— Какой максимум может ожидать команду по итогам турнира?
— Максимум — должны оказаться в тройке. Я надеюсь на это, — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

Напомним, Марцел Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге». Во время профессиональной карьеры футболиста Личка выступал за такие команды, как «Баник», «Славия», «Тескома», «Кале» и «Кладно». После 23 проведённых в рамках Российской Премьер-Лиги матчей бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Пари НН» на выезде. Игра состоится 21 апреля и начнётся в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в трёх последних матчах Российской Премьер-Лиги бело-голубые не набрали ни одного очка. Подопечные Лички поочерёдно уступили «Ростову», «Спартаку» и «Уралу».

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