Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу мюнхенцев в ответном матче 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (1:0).

«Нужно праздновать такие моменты, как победа над «Арсеналом». Команда должна наслаждаться этим. Теперь наша задача — морально подготовиться к завтрашней игре. Нам предстоит ещё многое сделать. Сезон в Бундеслиге ещё не закончен», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.