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Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу мюнхенцев в ответном матче 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (1:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    

«Нужно праздновать такие моменты, как победа над «Арсеналом». Команда должна наслаждаться этим. Теперь наша задача — морально подготовиться к завтрашней игре. Нам предстоит ещё многое сделать. Сезон в Бундеслиге ещё не закончен», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

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