Бывший чешский защитник Выходил: никаких претензий за жизнь в России мне не прилетало

Бывший футболист «Сибири», а ныне тренер академии «Новосибирска» Томаш Выходил рассказал, что в родной Чехии его никто не упрекал за жизнь в России.

«Я последний раз был в Чехии в 2018 году. Потом начались коронавирус, СВО… Из-за всех этих событий не ездил туда в последние годы. Что же касается тех людей оттуда, с которыми я общаюсь по телефону и в соцсетях, — это мои друзья. С ними всё нормально. Если друзья настоящие, то вся политика идёт мимо. Так что никаких претензий ко мне из Чехии не прилетало. По крайней мере пока», — приводит слова Выходила «Матч ТВ».

Томаш Выходил оказался в России в 2002 году, подписав контракт с клубом «Кристалл» (Смоленск). Большую часть своей карьеры защитник провёл в «Сибири», где успел поработать и на тренерской должности. После расформирования клуба Томаш вошёл в тренерский штаб «Новосибирска». Профессиональную карьеру игрока завершил в 2017 году.