Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший чешский защитник Выходил: никаких претензий за жизнь в России мне не прилетало

Бывший чешский защитник Выходил: никаких претензий за жизнь в России мне не прилетало
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Сибири», а ныне тренер академии «Новосибирска» Томаш Выходил рассказал, что в родной Чехии его никто не упрекал за жизнь в России.

«Я последний раз был в Чехии в 2018 году. Потом начались коронавирус, СВО… Из-за всех этих событий не ездил туда в последние годы. Что же касается тех людей оттуда, с которыми я общаюсь по телефону и в соцсетях, — это мои друзья. С ними всё нормально. Если друзья настоящие, то вся политика идёт мимо. Так что никаких претензий ко мне из Чехии не прилетало. По крайней мере пока», — приводит слова Выходила «Матч ТВ».

Томаш Выходил оказался в России в 2002 году, подписав контракт с клубом «Кристалл» (Смоленск). Большую часть своей карьеры защитник провёл в «Сибири», где успел поработать и на тренерской должности. После расформирования клуба Томаш вошёл в тренерский штаб «Новосибирска». Профессиональную карьеру игрока завершил в 2017 году.

Материалы по теме
Экс-футболист Выходил: по манере игры Личка напоминал Тюкавина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android