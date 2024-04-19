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Игрок «Балтики» Пряхин высказался о предстоящем матче с «Крыльями Советов»

Игрок «Балтики» Пряхин высказался о предстоящем матче с «Крыльями Советов»
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Футболист калининградской «Балтики» Сергей Пряхин поделился мыслями о предстоящем матче в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Напомним, встреча состоится 20 апреля, начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается матча с «Крыльями», дома при наших болельщиках будет играться попроще, постараемся их порадовать», — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 20 очков за 23 матча. На 15-й строчке располагается грозненский «Ахмат», заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России замыкает «Сочи». Команда набрала 18 очков.

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