«Краснодар» — «Факел»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Алонсо, Оласа, Сперцян, Кривцов, Кади, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Са.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Черов, Магаль, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

В последний раз команды играли друг с другом в августе прошлого года. Тогда в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги была зафиксирована безголевая ничья. В двух встречах высшего российского дивизиона прошлого сезона команды также поделили очки. Сначала в Краснодаре «быки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 2:2, а потом в Воронеже забили по три гола друг другу — 3:3.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» расположился на 11-й строчке.