Экс-игрок ЦСКА Хомуха: в топ-5 чемпионатах таких футболистов, как Чалов, с избытком

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о перспективах нападающего красно-синих Фёдора Чалова заиграть в Европе.

«Европейские перспективы Чалова невысоки. В Европе таких футболистов, как Фёдор, очень много. Ему предстоит очень высокая конкуренция за место в стартовом составе. К тому же клубам придётся заплатать отступные за Чалова, что точно не упрощает его ситуацию с отъездом из ЦСКА.

Я бы не сказал, что в Чалове есть какие-то качества, которыми он мог бы удивить и привлечь европейские команды. В топ-5 чемпионатах таких футболистов, как Чалов, с избытком», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что в минувшем феврале интерес к Чалову проявлял «Монако», представляющий французскую Лигу 1. Подчёркивалось, что ещё два европейских клуба активно изучали игру нападающего ЦСКА.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он провёл за ЦСКА 253 матча, где забил 86 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.

Напомним, в «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешёл в стан монегасков из ЦСКА.