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Игроки «Спартака» Зобнин, Мозес и Селихов пропустят матч с «Ростовом»

Игроки «Спартака» Зобнин, Мозес и Селихов пропустят матч с «Ростовом»
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Футболисты «Спартака» Роман Зобнин, Виктор Мозес и Александр Селихов пропустят матч 25-го тура чемпионата России с «Ростовом», который состоится в воскресенье, 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес продолжают восстановление. Также остаётся в Москве вратарь Александр Селихов, который приболел.

В субботу спартаковцы проведут тренировку в Ростове», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч «Ростов» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

После 23 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает седьмое место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Ростов» заработал 34 очка и расположился на восьмой строчке.

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