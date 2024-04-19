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Моуринью: если ты не можешь тренировать великих игроков, ты неспособен тренировать никого

Моуринью: если ты не можешь тренировать великих игроков, ты неспособен тренировать никого
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Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался о важности умения работать с игроками мирового уровня в его профессии.

«Если ты неспособен тренировать великих игроков, ты неспособен тренировать никого. Важно понимать, что ты не собираешься никого учить играть в футбол. Не нужно учить Криштиану [Роналду], как бить по мячу, а Златана [Ибрагимовича] — как держать мяч грудью или Дрогба — как набегать на ближнюю штангу и забивать головой», — приводит слова Моуринью Reddit.

Напомним, на текущий момент Моуринью не занимает пост главного тренера в какой-либо команде. Последним местом его работы была итальянская «Рома», которую он возглавлял с лета 2021 по январь 2024 года. За этот период «Рома» выиграла Лигу конференций (сезон-2021/2022), а также дошла до финала Лиги Европы (сезон-2022/2023).

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