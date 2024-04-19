Нахушев: Зинченко был молодым и перспективным, как Пиняев, и из «Уфы» уехал в «Ман Сити»

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев отреагировал на информацию о том, что вингером московского «Локомотива» Сергеем Пиняевым интересуется «Манчестер Сити». Ранее в СМИ также появились сообщения об интересе к игроку со стороны «Челси».

«Если оглянуться назад, то Зинченко из «Уфы» уехал в «Манчестер Сити», хотя, казалось бы, это нереальный трансфер. Он не был топовым игроком даже на уровне чемпионата России, но был молодым и перспективным, как и Пиняев. Когда уходил Аршавин в «Арсенал», он перерос «Зенит», сделал его чемпионом. В сборной России тоже погремел. У Зинченко такого не было, как и у Пиняева на данный момент. Но Сергей выделяется в сборной России. У него есть качества, которые можно развивать и выходить на определённый уровень.

Мы знаем, что топ-клубы ищут и подписывают многих талантов по всей Европе. Если футболист развивается, они его подтягивают к основному составу. Конечно, такого не будет, что Пиняев приедет и сразу заиграет в «Челси» или «Манчестер Сити». Кого бы он мог там заменить и усилить? Давайте реально смотреть на вещи. Ему надо прогрессировать, развиваться, но на перспективу — возможно», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.