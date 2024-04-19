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Первый тренер Файзуллаева: если Аббос выиграет Кубок Азии, то ЦСКА отпустил его не зря

Первый тренер Файзуллаева: если Аббос выиграет Кубок Азии, то ЦСКА отпустил его не зря
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Дмитрий Ан, первый тренер игрока московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал скорый отъезд полузащитника в расположение сборной Узбекистана до 23 лет

«Конечно, как патриот своей родины я очень рад, что Файзуллаев будет выступать и защищать сборную Узбекистана до 23 лет. Кубок Азии — это всё равно какой-то определённый опыт для Аббоса. Я сейчас стал болеть за ЦСКА и буду очень рад, если Аббос привезёт трофей. Будет очень приятно болельщикам и руководству ЦСКА. Если выиграет трофей, значит, его отпустили не зря», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев уедет в сборную Узбекистана U23 сразу после матча РПЛ со «Спартаком», который состоится 25 апреля.

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