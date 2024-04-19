Гвардиола объяснил, почему заменил Де Брёйне и Холанда в матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он заменил главного бомбардира команды Эрлинга Холанда и атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне по ходу матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1, пен. 3:4).

«Кевин чувствует себя хорошо, насчёт Эрлинга ещё посмотрим. Эрлинг почувствовал дискомфорт, мышечную проблему, поэтому попросил о замене. В свою очередь, Кевин почувствовал боль в подколенном сухожилии, он очень устал. После того, что происходило на поле, это нормально», — приводит слова Гвардиолы журналист Джо Брей.

Напомним, норвежский нападающий был заменён на 91-й минуте матча с «Реалом». Де Брёйне ушёл на скамейку запасных на 112-й минуте матча.

Завтра, 20 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.