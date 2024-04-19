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Гвардиола объяснил, почему заменил Де Брёйне и Холанда в матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Гвардиола объяснил, почему заменил Де Брёйне и Холанда в матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему он заменил главного бомбардира команды Эрлинга Холанда и атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне по ходу матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:1, пен. 3:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Кевин чувствует себя хорошо, насчёт Эрлинга ещё посмотрим. Эрлинг почувствовал дискомфорт, мышечную проблему, поэтому попросил о замене. В свою очередь, Кевин почувствовал боль в подколенном сухожилии, он очень устал. После того, что происходило на поле, это нормально», — приводит слова Гвардиолы журналист Джо Брей.

Напомним, норвежский нападающий был заменён на 91-й минуте матча с «Реалом». Де Брёйне ушёл на скамейку запасных на 112-й минуте матча.

Завтра, 20 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии.

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