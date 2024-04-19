«Краснодар» обыграл «Факел» и вплотную приблизился к «Зениту» в таблице РПЛ

Сегодня, 19 апреля, прошёл матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проводилась на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 60-й минуте хозяева вышли вперёд. В их составе забил Виктор Са.

На 73-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество южан. Но после проверки VAR рефери Кирилл Левников отменил забитый мяч хозяев, так как форвард краснодарцев в ходе голевой атаки сыграл рукой. Однако спустя 13 минут Кордоба забил чистый гол, который поставил точку в игре.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, имея на счету 46 очков. «Факел» расположился на 11-й строчке, набрав 26 очков. Первое место по-прежнему за «Зенитом» (47 очков), у которого на одну игру меньше.