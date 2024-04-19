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Гвардиола: Палмер хотел покинуть «Сити» два года, а я просил его остаться

Гвардиола: Палмер хотел покинуть «Сити» два года, а я просил его остаться
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера, перешедшего в лондонский клуб из стана «горожан» минувшим летом.

«Исключительный игрок, мы хорошо знаем об этом. Я не предоставил ему тех игровых минут, которых он заслуживает и которыми сейчас обладает в «Челси». У него невероятный потенциал. Он два сезона просил об уходе из клуба, а я говорил ему остаться. Он сам захотел уйти. Что мы можем сделать теперь?» — приводит слова Гвардиолы журналист Джо Брей в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Палмер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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