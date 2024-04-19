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«Манчестер Юнайтед» назначил нового технического директора, ранее работавшего в «Сити»

«Манчестер Юнайтед» назначил нового технического директора, ранее работавшего в «Сити»
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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Джейсона Уилкокса на пост нового технического директора клуба. Об этом информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Подчёркивается, что 52-летний специалист будет работать над приобретением игроков и развитием академии «Манчестер Юнайтед».

Последним местом работы Уилкокса был «Саутгемптон», в котором он с лета 2023 года занимал должность спортивного директора. Ранее, с 2017 по 2023 год английский специалист работал в качестве главы молодёжного департамента «Манчестер Сити». С 2016 по 2017 год Уилкокс являлся тренером молодёжной команды «горожан».

После 32 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и на текущий момент занимает седьмое место.

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