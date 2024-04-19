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Тренер «Краснодара» Мусаев: не думаю о чемпионской гонке

Тренер «Краснодара» Мусаев: не думаю о чемпионской гонке
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке после победы над «Факелом» со счётом 2:0 в рамках домашнего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не думаю о чемпионской гонке. Для меня всегда главное — это качество игры «Краснодара». В матче с «Факелом» оно было хорошим и совпало с результатом. Сейчас я счастлив, но через пять дней следующий матч, поэтому нужно двигаться дальше», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Факелом» состоялся сегодня, 19 апреля 2024 года. Встреча была проведена в Краснодаре. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, южане сумели набрать 46 очков и вплотную приблизились к петербургскому «Зениту» (47 очков), который идёт первым, проведя при этом в чемпионате страны на одну игру меньше.

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