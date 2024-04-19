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«Ницца» обыграла «Лорьян» в матче 30-го тура Лиги 1 и приблизилась к зоне ЛЧ

Закончился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Стина. Матч завершился победой «орлят» со счётом 3:0.

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Морган Сансон. На 53-й минуте нападающий Жереми Бога увеличил преимущество «Ниццы». На 89-й минуте нападающий Эванн Гессан забил третий гол «орлят» в игре.

После 29 встреч чемпионата Франции «Ницца» набрала 47 очков и занимает пятое место. После аналогичного количества матчей в Лиге 1 «Лорьян» заработал 26 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура французского чемпионата. Эту встречу «Лорьян» сыграл вничью с «Ниццей» со счётом 1:1.