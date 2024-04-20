Sport.es: Хави — кандидат №1 на пост нового главного тренера «Аякса»

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Главный тренер «Барселоны» Хави, намеревающийся покинуть сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, рассматривается руководством «Аякса» в качестве кандидата №1 на пост нового наставника команды. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, нидерландский клуб полон решимости пригласить Хави, поскольку считает, что испанский специалист способен вернуть их на былой уровень.

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Подчёркивается, что «Аякс» может предложить Хави контракт, рассчитанный до 2026 года.

Напомним, Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона в минувшем январе, после проигрыша в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5). После этого испанский специалист неоднократно заявлял, что его решение не изменилось.