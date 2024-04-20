Салах намерен покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, Салах намерен покинуть «Ливерпуль» после ухода тренера Юргена Клоппа. Немецкий специалист анонсировал отставку по окончании сезона. Главным претендентом на египетского футболиста считается саудовский «Аль-Иттихад». Руководство команды готово заплатить за форварда £ 200 млн (€ 233 млн).

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.