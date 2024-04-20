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Левандовски поделился ожиданиями от матча между «Барселоной» и «Реалом»

Левандовски поделился ожиданиями от матча между «Барселоной» и «Реалом»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом».

«Эль класико» – это всегда особенное событие, и не только для нас, а для всего футбольного мира. Надеюсь, мы сможем порадовать своих болельщиков ярким атакующим футболом. Мы готовы сыграть на победу», – сказал Левандовски в видео, опубликованном пресс-службой Ла Лиги.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 15 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».

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