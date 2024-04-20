Унаи Эмери может возглавить «Барселону» — TEAMtalk

Руководство «Барселоны» находится в поиске нового главного тренера команды.

Как сообщает TEAMtalk, «Барселона» заинтересована в услугах наставника «Астон Виллы» Унаи Эмери. Ранее главный тренер каталонской команды Хави объявил об уходе по окончании сезона.

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Напомним, перед «Астон Виллой» Унаи Эмери работал в «Вильярреале». С клубом он одержал победу в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Кроме того, испанец трижды выигрывал этот турнир с «Севильей». Эмери также работал в «ПСЖ» и в сезоне-2018/2019 стал чемпионом Франции. Он дважды выиграл французский Кубок, дважды — Кубок французской лиги, дважды — Суперкубок Франции.

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