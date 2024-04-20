«Реал» определился с заменой Начо, который летом покинет клуб

«Реал» подпишет нового защитника вместо Начо Фернандеса, который покинет мадридский клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас в соцсетях, в «Реале» заранее предвидели возможный уход Начо, поэтому уже начали работу над подписанием защитника «Лилля» Лени Йоро. «Сливочным» предстоит побороться за 18-летнего игрока с «ПСЖ», однако сам француз хотел бы выступать именно в «Реале».



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Напомним, Начо является воспитанником «Реала». В его составе он провёл 355 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, в которых он не отметился голевыми действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»: