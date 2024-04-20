Александер-Арнольд высказался о лидерстве «Манчестер Сити» за шесть туров до конца АПЛ

Защитник «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

После 32 туров в чемпионате Англии лидирует «Манчестер Сити» с 73 очками. Второе место занимает «Арсенал» (71 очко), замыкает тройку «Ливерпуль» (71 очко).

«Когда вступаешь в гонку за титул с «Манчестер Сити», они действуют на грани совершенства. «Арсенал» испытал это на себе, мы испытали два или три раза. Вы не можете оступиться или совершать ошибки. Они и глазом не моргнут, дай им преимущество. Они не кажутся уязвимыми, это хорошо отлаженный механизм.

Это то, что они умеют делать – когда у них пошла игра, их становится невозможно остановить. Дать им это преимущество за шесть матчей до конца – почти то же самое, что вручить титул. Мы можем лишь надеяться, что кто-то окажет нам услугу, и увеличивать нашу разницу мячей.

У нас осталось шесть игр, время пролетит незаметно. Наша цель – выигрывать каждую игру и попытаться извлечь из них пользу. Это всё, что мы можем. Это будет сложно, но за последние несколько недель я видел, как шансы команд на выигрыш в АПЛ менялись всего от одного результата. В Премьер-лиге может случиться что угодно», — приводит слова Александера-Арнольда Sky Sports.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт в гостях с «Фулхэмом». Встреча состоится 21 апреля в 18:30 по мск.

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