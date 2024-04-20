Каррагер: «Арсенал» Микеля Артеты рискует превратиться в «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино

Бывший защитник «Ливерпуль» Джейми Каррагер высказался о лондонском «Арсенале» Милеля Артеты.

«Арсенал» Микеля Артеты рискует превратиться в «Тоттенхэм» времен Маурисио Почеттино – команду, которой восхищались за то, что она едва не стала великой. Если «Арсенал» быстро не придёт в себя от разочарования в Лиге чемпионов и не выиграет Премьер-лигу, соперники из северного Лондона смогут поделиться замечаниями о том, насколько жестоким может быть футбол.

Стоит отметить, что Артета, как и Почеттино во время его работы в «Тоттенхэме», заслуживает скорее уважения и похвалы за то, что сделал «Арсенал» претендентом на чемпионство, чем критики в случае неудачи. Признание за хорошую работу не будет утешением, если история запомнит эпоху Артеты без победы в Премьер-лиге или Лиге чемпионов в его резюме», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает в АПЛ второе место с 71 очком после 32 туров. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (73 очка).

Также лондонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Баварии» со счётом 2:3 по сумме двух матчей.

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