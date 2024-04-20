Нападающий «Балтики» объяснил, почему показывает букву «М» при праздновании голов

Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес высказался о хет-трике в ворота «Ахмата» (7:1) в 24 туре РПЛ, а также рассказал о своём праздновании гола. После забитого мяча 21-летний бразилец показывает букву «М».

«Хет-трик – важное событие для меня. Не каждый день ты забиваешь трижды. Тем более, что чемпионат России на самом деле непростой турнир. Хотя в плане эмоций хет-трик в любой лиге – это особенные ощущения. Почему показываю букву «М» после забитых мячей? Голы посвящаю моим детям, которых зовут Мануэл и Мария Клара», — рассказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Фернандес перешёл в «Балтику» из болгарского «Черно Море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс.