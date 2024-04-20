Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлено расписание матчей на заключительные туры Российской Премьер-Лиги

Объявлено расписание матчей на заключительные туры Российской Премьер-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Премьер-Лига представила подробное расписание заключительных четырёх туров сезона-2023/2024 в РПЛ.

27-й тур

4 мая (суббота)

17:00 «Оренбург» – «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» – «Ахмат»

5 мая (воскресенье)

16:30 «Динамо» – «Сочи»
19:00 «Пари НН» – «Спартак»

6 мая (понедельник)

15:45 «Урал» – «Балтика»
18:00 «Факел» – «Зенит»
20:30 «Локомотив» – «Ростов»
20:30 ЦСКА – «Рубин»

28-й тур

10 мая (пятница)

16:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

11 мая (суббота)

14:00 «Рубин» – «Ростов»
16:30 «Спартак» – «Краснодар»
19:00 «Зенит» – ЦСКА
21:30 «Балтика» – «Динамо»

12 мая (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Урал»
19:00 «Сочи» – «Пари НН»

29-й тур

18 мая (суббота)

14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:30 «Локомотив» – «Факел»
19:00 «Сочи» – «Краснодар»

19 мая (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Оренбург»
14:15 «Спартак» – «Рубин»
16:30 «Ростов» – «Балтика»
19:00 «Ахмат» – «Зенит»

20 мая (понедельник)

20:00 «Пари НН» – ЦСКА

30-й тур

25 мая (суббота)

16:30 «Зенит» – «Ростов»
16:30 «Краснодар» – «Динамо»
16:30 «Крылья Советов» – «Пари НН»
16:30 ЦСКА – «Урал»
16:30 «Рубин» – «Сочи»
16:30 «Балтика» – «Локомотив»
16:30 «Факел» – «Ахмат»
16:30 «Оренбург» – «Спартак»

Материалы по теме
РФС представил расписание матчей ЦСКА с «Зенитом» в финале Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android