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Гендиректор «Спартака» Малышев: какое настроение перед матчем с «Ростовом»? Посмотрим

Гендиректор «Спартака» Малышев: какое настроение перед матчем с «Ростовом»? Посмотрим
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, какое у него настроение перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как добрался? Хорошо («Спартак» добирался из Москвы в Ростов-на-Дону на поезде. — Прим. «Чемпионата»).

Какое настроение перед матчем? Посмотрим», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, матч «Ростов» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

После 23 матчей РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и занимает седьмое место. После аналогичного количества игр чемпионата России «Ростов» заработал 34 очка и располагается на восьмой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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