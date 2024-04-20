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Гендиректор «Спартака» Малышев: какое настроение перед матчем с «Ростовом»? Посмотрим

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, какое у него настроение перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом». Встреча состоится завтра, 21 апреля.

«Как добрался? Хорошо («Спартак» добирался из Москвы в Ростов-на-Дону на поезде. — Прим. «Чемпионата»).

Какое настроение перед матчем? Посмотрим», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, матч «Ростов» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

После 23 матчей РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и занимает седьмое место. После аналогичного количества игр чемпионата России «Ростов» заработал 34 очка и располагается на восьмой строчке.