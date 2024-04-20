Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Ахмат»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча ЦСКА с «Ахматом» (Грозный) в рамках 25-го тура МИР Российской Премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» — 15-е.

«Сложно сказать, сможет ли «Ахмат» как-то удивить ЦСКА. Грозненцы проиграли последние две игры дома, а тут играть в Москве, плюс армейцы в достаточно хорошем состоянии и показывают стабильную игру. Покажет ли «Ахмат» грозненский характер? Там грозненцев мало, поэтому вряд ли. У ЦСКА будет большое преимущество по игрокам, по турнирной таблице и по всем остальным показателям», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.