Хави: не совпадение, что «Реал» два раза за три года выбил из ЛЧ лучшую команду мира

Главный тренер «Барселоны» Хави подчеркнул силу мадридского «Реала» в преддверии очного матча команд в 32-м туре испанской Примеры, который состоится завтра, 21 апреля.

«Это не совпадение, что мадридский «Реал» за последние три года дважды выбил лучшую команду мира из Лиги чемпионов. Я не столько верю в удачу, сколько в работу. Трое игроков атаки [«Реала»] отработали больше чем когда-либо», — приводит слова Хави Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, за последние три года «сливочные» дважды выбивали «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне «Реал» остановил английский клуб на стадии 1/4 финала турнира. В сезоне-2021/2022 мадридский клуб выбил «Манчестер Сити» в полуфинале данного соревнования.