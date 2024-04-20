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Хави: не совпадение, что «Реал» два раза за три года выбил из ЛЧ лучшую команду мира

Хави: не совпадение, что «Реал» два раза за три года выбил из ЛЧ лучшую команду мира
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Главный тренер «Барселоны» Хави подчеркнул силу мадридского «Реала» в преддверии очного матча команд в 32-м туре испанской Примеры, который состоится завтра, 21 апреля.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не совпадение, что мадридский «Реал» за последние три года дважды выбил лучшую команду мира из Лиги чемпионов. Я не столько верю в удачу, сколько в работу. Трое игроков атаки [«Реала»] отработали больше чем когда-либо», — приводит слова Хави Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, за последние три года «сливочные» дважды выбивали «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне «Реал» остановил английский клуб на стадии 1/4 финала турнира. В сезоне-2021/2022 мадридский клуб выбил «Манчестер Сити» в полуфинале данного соревнования.

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