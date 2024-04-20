Обухов раскрыл причины шестиматчевой беспроигрышной серии «Оренбурга»

Нападающий футбольного клуба «Оренбург» Владимир Обухов высказался о причинах успешного выступления команды в последних матчах РПЛ. На данный момент «Оренбург» имеет шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ (четыре победы и две ничьих).

«Хорошая зимняя подготовка. Но ещё ничего не решено, впереди много туров. В таблице высокая плотность.

Команда хорошо заиграла после прихода нового тренера (Давид Деограсия. – Прим. «Чемпионата)? Тренер знает, чего хочет. Доносит свои идеи до футболистов», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, Деограсия занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2023 года. За этот период под его руководством команда сыграла в 25 матчах во всех турнирах, в которых она 11 раз выиграла, семь раз сыграла вничью и семь раз проиграла.