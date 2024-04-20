Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обухов раскрыл причины шестиматчевой беспроигрышной серии «Оренбурга»

Обухов раскрыл причины шестиматчевой беспроигрышной серии «Оренбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий футбольного клуба «Оренбург» Владимир Обухов высказался о причинах успешного выступления команды в последних матчах РПЛ. На данный момент «Оренбург» имеет шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ (четыре победы и две ничьих).

«Хорошая зимняя подготовка. Но ещё ничего не решено, впереди много туров. В таблице высокая плотность.

Команда хорошо заиграла после прихода нового тренера (Давид Деограсия. – Прим. «Чемпионата)? Тренер знает, чего хочет. Доносит свои идеи до футболистов», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, Деограсия занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2023 года. За этот период под его руководством команда сыграла в 25 матчах во всех турнирах, в которых она 11 раз выиграла, семь раз сыграла вничью и семь раз проиграла.

Материалы по теме
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android