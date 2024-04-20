Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Мелёхина: Сако пропустит матч со «Спартаком», Витя должен получить игровое время

Агент Мелёхина: Сако пропустит матч со «Спартаком», Витя должен получить игровое время
Аудио-версия:
Комментарии

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, высказался о том, что его клиент не провёл ни одного полного матча за свой клуб после зимнего перерыва.

«Мелёхин как тренировался, так тренируется, и доказывает, ничего не поменялось. Сако пропускает матч против «Спартака» из-за перебора жёлтых карточек, и я думаю, что Витя должен получить какое-то игровое время. Никто не отчаивается, всё в рабочем режиме. Не обидно, что его два раза выпустили в конце матча на минуту.

Карпин всегда говорит, что победный состав не меняет. Сако себя хорошо показывал, и команда выигрывает, какой тренер будет менять состав? Витя ждал шанса и, возможно, завтра получит его. Я уверен, что, если Виктор выйдет в старте, он будет бороться и доказывать», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Материалы по теме
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android