Агент Мелёхина: Сако пропустит матч со «Спартаком», Витя должен получить игровое время

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, высказался о том, что его клиент не провёл ни одного полного матча за свой клуб после зимнего перерыва.

«Мелёхин как тренировался, так тренируется, и доказывает, ничего не поменялось. Сако пропускает матч против «Спартака» из-за перебора жёлтых карточек, и я думаю, что Витя должен получить какое-то игровое время. Никто не отчаивается, всё в рабочем режиме. Не обидно, что его два раза выпустили в конце матча на минуту.

Карпин всегда говорит, что победный состав не меняет. Сако себя хорошо показывал, и команда выигрывает, какой тренер будет менять состав? Витя ждал шанса и, возможно, завтра получит его. Я уверен, что, если Виктор выйдет в старте, он будет бороться и доказывать», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.