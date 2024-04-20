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«Манчестер Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча КА начнётся в 19:15

«Манчестер Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча КА начнётся в 19:15
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Сегодня, 20 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 19:15 мск

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/4 финала этого соревнования «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. В том противостоянии голы забил полузащитник Бернарду Силва, оформивший дубль.

На стадии 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Лестер» со счётом 4:2. В составе лондонского клуба голами отметились Марк Кукурелья, Коул Палмер, Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке. За «Лестер» голом отметился Стефи Мавидиди, кроме того, защитник «синих» Аксель Дисаси забил автогол.

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