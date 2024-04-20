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Глушенков сравнялся с Фернандешем по числу ассистов за сезон в составе «Локомотива»

Глушенков сравнялся с Фернандешем по числу ассистов за сезон в составе «Локомотива»
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Результативная передача 24-летнего нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в матче 25-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1) стала для него девятой в нынешнем сезоне РПЛ. Таким образом, российский футболист сравнялся с бывшим атакующим полузащитником железнодорожников Мануэлем Фернандешем, который достиг аналогичного показателя в сезоне-2016/2017. Об этом информирует Opta.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет

Источник подчёркивает, что данная статистика доступна с сезона-2009.

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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