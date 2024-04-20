Глушенков сравнялся с Фернандешем по числу ассистов за сезон в составе «Локомотива»

Результативная передача 24-летнего нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в матче 25-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1) стала для него девятой в нынешнем сезоне РПЛ. Таким образом, российский футболист сравнялся с бывшим атакующим полузащитником железнодорожников Мануэлем Фернандешем, который достиг аналогичного показателя в сезоне-2016/2017. Об этом информирует Opta.

Источник подчёркивает, что данная статистика доступна с сезона-2009.

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.