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ЦСКА ведёт переговоры с Миланом Гаичем о продлении контракта

Агент Раде Калдович, представляющий интересы 28-летнего правого защитника ЦСКА Милана Гаича, сообщил, что московский клуб предложил его клиенту пролонгировать трудовое соглашение, которое заканчивается летом 2025 года.

«Да, я разговаривал с ЦСКА о продлении контракта. Теперь мы ждём новостей от клуба, в данный момент у нас нет деталей.

Сделал ли ЦСКА официальное предложение? Да. Они хотят подписать новый контракт. Но сейчас мы ждём конкретных условий, подробностей», — приводит слова Калдовича «РБ Спорт».

Напомним, сербский футболист выступает за ЦСКА с лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Гаич принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Всего Гаич провёл за армейцев 74 игры, в которых забил шесть голов и сделал девять ассистов.