«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Англии

Сегодня, 20 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 19:15 мск

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Аке, Уолкер, Аканджи, Родри, Фоден, Де Брёйне, Альварес, Силва, Грилиш.

«Челси»: Петрович, Гюсто, Чалоба, Силва, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Мадуэке, Джексон.

На стадии 1/4 финала этого соревнования «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. В том противостоянии голы забил полузащитник Бернарду Силва, оформивший дубль.

На стадии 1/4 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Лестер» со счётом 4:2. В составе лондонского клуба голами отметились Марк Кукурелья, Коул Палмер, Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке. За «Лестер» голом отметился Стефи Мавидиди, кроме того, защитник «синих» Аксель Дисаси забил автогол.