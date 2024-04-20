«Манчестер Сити» — «Челси»: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Матч начался в 19:15 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:0
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На стадии 1/4 финала этого соревнования «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. В том противостоянии голы забил полузащитник Бернарду Силва, оформивший дубль. «Челси» обыграл «Лестер» со счётом 4:2. В составе лондонского клуба голами отметились Марк Кукурелья, Коул Палмер, Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке. За «Лестер» голом отметился Стефи Мавидиди, кроме того, защитник «синих» Аксель Дисаси отправил меня в свои ворота.
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