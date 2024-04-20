Видеообзор победы «Балтики» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

20 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Крыльев Советов». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Анхело Энрикес забил на 84-й минуте и вывел хозяев вперёд. Гости ответили точным ударом Амара Рахмановича с пенальти на 90+2-й минуте. Спустя четыре минуты Дмитрий Рыбчинский принёс калининградцам победу.

После 24 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 14-е место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 36 очков и расположились на шестой строчке.