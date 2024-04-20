ЦСКА — «Ахмат»: Чалов вывел армейцев вперёд, реализовав 11-метровый удар

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте ЦСКА получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Фёдор Чалов.

После 23 матчей чемпионата России красно-синие набрали 37 очков и занимают четвёртое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Ахмат» заработал 20 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2. В составе красно-синих голами отметился Фёдор Чалов, оформивший хет-трик. За «Ахмат» дубль оформил Мохамед Конате.