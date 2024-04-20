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«Обожаю слушать ложь, когда знаю правду». Галактионов показал мем с кадром из «Бригады»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов опубликовал мем из сериала «Бригада» в социальной сети Instagram*.

Фото: соцсети Михаила Галактионова

Сегодня, 20 апреля, завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Матч закончился со счётом 1:1. После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

Напомним, Михаил Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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