«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Челси»

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Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играли «Манчестер Сити» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Майкл Оливер. Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0.

На 84-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прострелил вдоль ворот, голкипер «Челси» Джордже Петрович ногой сыграл на перехвате, но отбил прямо на Бернарду Силву, который с угла вратарской забил мяч в ближний угол.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». «Челси» завершает своё участие в турнире.

На стадии 1/4 финала этого соревнования «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. В том противостоянии голы забил полузащитник Бернарду Силва, оформивший дубль.