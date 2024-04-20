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«Наполи» неожиданно проиграл «Эмполи» в матче 33-го тура Серии А

«Наполи» неожиданно проиграл «Эмполи» в матче 33-го тура Серии А
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20 апреля 2024 года завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Игра началась в 19:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Италия - Серия А . 33-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Черри – 4'    

Автором единственного гола в этой игре стал нападающий Альберто Черри.

«Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 33 матчей. «Эмполи» находится на 15-й строчке, заработав 31 очко.

Напомним, первая игра между «Наполи» и «Эмполи» в нынешнем сезоне итальянской Серии А состоялась 12 ноября 2023 года. Она завершилась победой «Эмполи» со счётом 1:0.

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