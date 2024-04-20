«Наполи» неожиданно проиграл «Эмполи» в матче 33-го тура Серии А

20 апреля 2024 года завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Игра началась в 19:00 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал нападающий Альберто Черри.

«Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 33 матчей. «Эмполи» находится на 15-й строчке, заработав 31 очко.

Напомним, первая игра между «Наполи» и «Эмполи» в нынешнем сезоне итальянской Серии А состоялась 12 ноября 2023 года. Она завершилась победой «Эмполи» со счётом 1:0.