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Защитник ЦСКА Виллиан Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом»
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал своё удаление в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). На 19-й минуте бразильский футболист армейцев получил прямую красную карточку.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Был естественный игровой эпизод. Я приношу свои извинения нашим болельщикам и моим партнёрам по команде. Просто был эпизод, где игрок соперника был с мячом и я сделал шаг в сторону, чтобы попытаться отобрать мяч, — соперник убрал мяч и оставалась его нога. Этим шагом неумышленно наступил на его ногу», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, защитник московского ЦСКА Виллиан Роша из-за дисквалификации пропустит матч 21-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком». Встреча состоится 25 апреля.

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