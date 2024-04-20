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Гвардиола: это неприемлемо — позволить нам играть с «Челси» сегодня

Гвардиола: это неприемлемо — позволить нам играть с «Челси» сегодня
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после полуфинального матча Кубка Англии с «Челси» (1:0) высказался о решении провести матч в субботу, учитывая, что в среду «горожане» играли с мадридским «Реалом» (1:1 (по пен. 3:4)) в Лиге чемпионов.

Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Б. Силва – 84'    

«Это неприемлемо — позволить нам играть сегодня. Это невозможно, ради здоровья игроков. Это ненормально. 120 минут, эмоции в Мадриде, то, как мы проигрываем. Я знаю, что в этой стране особенное отношение [к Кубку Англии], но это ради здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.

Вы думаете, что моё требование может что-то изменить? Единственная власть, которая у меня есть, — это сказать здесь. Почему бы нам не сыграть завтра? «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ковентри» не играли в середине недели. Ментально так тяжело восстановиться. Родри, Кайл Уокер, который был травмирован несколько недель, — я не понимаю, как они выжили.

Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком. Мы защищаем свой трофей. Мы будем здесь. Игра была такой напряжённой. Я думал: «Дополнительное время, нет, пожалуйста», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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